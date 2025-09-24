乃木坂４６からの卒業を発表した久保史緒里が２４日までにＳＮＳを更新。グループイベントの衣装ショットを掲載した。インスタグラムに「夏ももう終わりかほんとうに秋が来たね」とコメント。黒のタンクトップにパンツ、サンダル姿のオールブラックコーデをアップした。この投稿にＳＮＳ上では「彼女すぎる。一旦深呼吸」「別れのタイムリミットスタートしてて寂しくなるよ」「卒業発表とともに急に秋が顔を出してきました