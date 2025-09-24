女優の寺島しのぶ（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀（13）、夫とおそろいのニット帽姿を披露した。「みんな耳がついた」と眞秀、夫とミッキーの耳のついたニットキャップ姿を公開。寺島と夫は赤、眞秀は黒のニットキャップ「ZARAポップアップストアにて」と説明し、「でもまだ、あつ！」と突っ込んだ。フォロワーからは「かわいい」「ミッキー降臨」「お二人ともかわいい」などの声が