レギュラーシーズンも各球団残り10試合を切り、佳境を迎えているプロ野球。個人タイトルでは、セ・パ両リーグで激しい首位打者争いが繰り広げられています。24日現在、セ・リーグのトップは両リーグ唯一の3割超えとなる.306の広島・小園海斗選手。すでにシーズンの規定打席もクリアしていて、2位の巨人・泉口友汰選手（.295）、3位の阪神・中野拓夢選手（.285）とも1分以上の差をつけているなど、首位打者の座をたぐり寄せています