秋篠宮妃紀子さまは北海道で行われた結核予防の啓発キャンペーンを視察されました。紀子さまは、24日昼ごろ、札幌市内の健診会場を訪れ、北海道全域を移動する検診車のスタッフに「大変ですね。頑張ってください」などと労われました。今回の北海道訪問は「結核予防会」の総裁就任から30年を迎えた紀子さまは24日から始まった「結核・呼吸器感染症予防週間」にあたり、活動の現場を視察するためのものです。紀子さまは「結核や呼吸