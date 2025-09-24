ロックバンドHi−STANDARDが24日、PIZZA OF DEATH RECORDSの公式YouTubeチャンネルで生配信を行い、新たなドラマーの加入を発表した。新たなドラマーはTHE BONEZでドラマーを務めるZAX（45）に決定。24年に解散した米国のバンド「NOFX」のラストツアーにHi−STANDARDが帯同した際も、ドラムを務めていた。ZAXは「一生懸命たたかせてもらいます」とあいさつした。91年に4人編成で結成し、翌年ボーカルの脱退でスリーピースに。イン