º£µ¨¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯²Æ¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¥¤¥ó¤Ë¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë6500Ëü¥æ¡¼¥í¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÁ°¤ËÂàÃÄ¤Î°Õ»×¤ò¥¯¥é¥Ö¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î