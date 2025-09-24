三重県伊賀市で、中学生54人の成績が校長の指示のもと改ざんされていました。伊賀市教育委員会によりますと、市立崇広中学校の1学期の通知表で、2年生54人分の音楽の成績が校長の指示で書き換えられていたということです。音楽担当の講師(40代)がつけた成績と定期テストの点数に隔たりがあり、複数のクラスの担任教師が「保護者・生徒との懇談会で説明できない」などと校長に相談していました。相談があったのは懇談会前日