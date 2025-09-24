◆パ・リーグ楽天２―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が今季初の１番で２安打１打点と機能した。右けい骨の骨挫傷から復帰３戦目。初めて左翼の守備に就いた。初回先頭で右翼線二塁打。復帰９打席目での初安打で先取点の起点になると、４回１死一、三塁では遊ゴロ野選で打点。６回にも右前打を放った。試合後は「守備のことだけを考えて。迷惑をかけないようにということだけ考えました