大麻を含む植物片を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優・遠藤健慎容疑者（２４）の所属事務所が２４日、公式サイトを更新。逮捕についてのコメントを発表した。公式サイトでは「弊社所属・遠藤健慎に関する報道について」のタイトルで、「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」と経