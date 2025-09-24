障害者を支援する福祉事業所や行政、利用者の交流会が22日、ありました。 熊本県内で福祉事業所を営む一般社団法人「虹」が企画し、44団体およそ100人が参加しました。「虹」の中村勝庸代表理事が「勤労に関する障害福祉をとりまく環境が法改訂で大きく変化した」として障害のある人たちが安心して生活できる社会実現に向けて連携しようと呼びかけました。