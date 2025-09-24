日本を沸かせたアスリートが、“憧れの人”との２ショットを公開した。東京世界陸上２０２５の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝が２４日、インスタグラムに競馬の武豊騎手との２ショットをアップした。２１日にＴＢＳ系「世界陸上」の生中継に続けて国立競技場から生放送された「名場面一挙見せ＆初公開ＳＰ」で、サプライズゲストとして村竹が大ファンだという武が登場し、共演を果た