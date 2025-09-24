【MLB】ダイヤモンドバックスードジャース（9月23日・日本時間24日／アリゾナ）【映像】大谷、とっさに出た“神対応”9月23日（日本時間9月24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が軽快なフィールディングの直後に見せた相手打者への気遣いが話題となっている。6回裏ダイヤモンドバックスの攻撃、この回先頭の9番ジェイコブ・マッカーシーに