大阪府岸和田市発注工事を巡る官製談合事件で、大阪地検特捜部は２４日、工事を受注できるよう便宜を図った見返りに建設会社元代表の男性から１９００万円を借りたとして、前市長の会社役員、永野耕平容疑者（４７）を収賄や官製談合防止法違反などの疑いで再逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。発表では、永野容疑者は市長在任中の２０２３年５月〜２４年１１月、同社側が市の工事を受注できるよう便宜を図るなどし