「楽天３−８ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）楽天の投手陣が乱調し、相手先発・モイネロの前に４安打１得点と投打がかみ合わずに完敗。試合後の三木監督はモイネロに脱帽した。立ち上がりから２失点を喫したヤフーレは、３回１／３を６安打５失点とソフトバンク打線に打ち込まれて炎上。早期ＫＯとなり、三木監督は「先頭の柳田くんから長打を打たれてしまって、何とか守りで粘りながらっていうところが、１つ