お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが、自身のインスタグラムを更新。声帯ポリープの手術を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 クロちゃん 】声帯ポリープ切除手術が終了「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」クロちゃんは「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します。」と、投稿。続けて「それにより、当分声が出せずに仕事