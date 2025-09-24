「ＴＨＥＬＩＶＥ」１階のイメージ（ＤｅＮＡ提供）プロ野球のベイスターズを運営するＤｅＮＡは、横浜・関内地区に２０２６年３月１９日に開業する「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」に、３階建てのライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥ」（約２８００平方メートル）とタワー３〜４階の没入型体験施設「ワンダリア横浜」（約４２００平方メートル）を構える。「もうひとつのスタジアム」をうたうＴＨＥ