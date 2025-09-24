メイン素材2つで手軽に、秋のおかずをつくってみませんか？ワタナベマキさんに、つくりやすくて、素材の持ち味が際立つ「黄金の組み合わせ」や味つけを教えてもらいました。『きょうの料理』10月号「ワタナベマキの 2素材で秋おかず」より、「まいたけと鶏肉のガーリック焼き」と「にんじんと牛肉の重ね蒸し」の2品をご紹介します。 『きょうの料理』10月号より ワタナベマキさん 料理研究家。素材や味の組み合わせのセン