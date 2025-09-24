米ニューヨークで記者会見する石破首相＝24日（共同）【ニューヨーク共同】石破茂首相は24日午前（日本時間同日夜）、訪問先の米ニューヨークで記者会見し、戦後80年に当たり、先の大戦を巡る見解を発表する方針を初めて明言した。「メッセージという言い方で、私なりの考え方を述べたい」と表明した。開戦を避けられなかった経緯や、戦争の記憶の継承を重視する考えを示した。見解を巡っては、10月4日の自民党総裁選終了後、