タイ・バンコクの政府庁舎前で記念撮影に臨むタイのアヌティン首相と新閣僚ら＝24日（タイ政府提供、共同）【バンコク共同】タイのアヌティン首相と新閣僚は24日、ワチラロンコン国王の前で就任宣誓し、新政権が発足した。元官僚や企業経営者を主要閣僚に起用。実務型の内閣で経済回復やカンボジアとの国境問題に取り組む。少数与党のため、野党と「4カ月以内の下院解散」を約束して閣外協力を取り付けており、短期間での成果を