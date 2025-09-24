◆楽天3―8ソフトバンク（24日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が7回4安打1失点の好投で自己最多の12勝目を手にした。初回からストライク先行の投球。スライダーやチェンジアップのキレも良く、楽天打線に的を絞らせなかった。5回は打ち取った当たりが安打になる不運もあって1点を失うも、後続は抑えて最少失点で切り抜けた。チームの連敗を4で止めたモイネロは「チームの優勝に一歩近づく