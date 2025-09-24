佐賀県警鳥栖署は24日、鳥栖市の60代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金20万円と約1千37万円相当の暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7月1日ごろ、被害者がSNSを通じて知り合った女性から「私は金融関係の仕事でFX等の取引をしている」「これは安全で損失の心配は全くない」などと投資話を持ちかけられた。7月13日に相手が指定した口座に20万円を送金し、さらに8