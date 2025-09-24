記録的な猛暑が続き、観測史上最も暑い夏となった2025年。残暑も厳しい一方で、ゲリラ雷雨などによって記録的な大雨を観測する地点も見られている。また、9月、10月は1年で最も台風の接近が多い季節…石黒菖気象予報士に秋の台風の注意点を聞いた。 Q なぜ秋に台風が多くなるのか？ 台風は海面水温が26℃～27℃で発生する。海面水温は一度温まると冷めにくいという性質があるので、秋の時期でも夏の日差しで台風が発生する