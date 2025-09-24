ハイセンスジャパンは9月24日、量子ドット技術を組み込んだMini LED 4K液晶テレビ「116U9R」を予約開始した。世界最大級・国内最大を歌う116V型サイズで、新開発エンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」を搭載する。価格はオープン。116U9R“常識を超える大画面”とアピールする116V型のフラッグシップテレビ。TVS社と共同開発した、AI処理をサポートする新エンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」を内蔵する。画面は高輝度の光が効率的に発