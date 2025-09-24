◆パ・リーグ楽天２―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）ソフトバンクが快勝で優勝へのマジックナンバーを４とした。２試合連続完封負けを喫していた打線が１４安打８得点。連敗を４で止めた。初回に今季初の１番に起用された柳田が右翼線二塁打を放つと、５試合ぶりに２番に入った近藤が右前打でつないだ。無死満塁となり、中村の二ゴロの間に先制。オリックス４連戦では計６度の満塁で無得点に終わったが、呪縛を解いた