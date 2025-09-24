パ５位の西武は２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に０―５と完敗。高卒２年目・木村優人投手（２０）に散発３安打、プロ初完封勝利を許した。シーズン残り９試合で借金はワーストタイの１１となり２５日にもＣＳ進出の可能性が消滅する。先発・菅井信也投手（２２）は２回、池田にソロ本塁打を許し先制されると、５回一死満塁のピンチで岡にチェンジアップをすくわれ中前に２点適時打。６回にも一死二、三塁から友杉に適時