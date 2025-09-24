お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが楽屋の弁当を公開した。神田アナは２４日、自身のインスタグラムを更新。「今日はフジテレビ『ぽかぽか』の前、準備していて気が付いたら本番１０分前になっていて、楽屋のお弁当動画のアップを断念しました今日のお弁当には、初めてチーズバーガーがあったんです今食べましたので、そのお写真をどうぞ」と記し、楽屋に用意されたハ