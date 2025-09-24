俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が２４日、自身のＳＮＳを更新。愛犬とのショットを披露した。Ｋｏｋｉ，はインスタグラムを更新し、「ＲｅｃｅｎｔｐｉｃｔｕｒｅｓＭｙｌｉｔｔｌｅｂａｂｙＬｕｎｅ」とつづると、愛犬を抱きしめるショットを公開。愛犬のピンショットや花の写真なども公開した。この投稿には、多くのファンから「いいね！」が寄せられている。