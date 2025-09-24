スーパーなどでも今年の新米を目にすることも増えてきましたね。気になる新米の出来、そして価格は？収穫された「もみ」がトラックで次々と運び込まれるこの場所。飯島町にあるJA上伊那の施設です。複数の農家が共同で利用していて、運び込まれた「もみ」の乾燥・貯蔵からもみ殻の除去まで、コメの出荷にかかる一連の工程がここで行われています。今年は、9月3日から受け入れが始まりました。気になる今年の出来は？JA