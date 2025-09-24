俳優の森崎ウィンとSnow Man・向井康二がW主演を務める日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）のジャパンプレミアが24日、都内で行われ、主演の2人とともに及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督が登壇。及川が学生時代に出会った大物歌手との「運命の再会」を明かした。【写真】爽やか！優しい微笑みをみせる及川光博イベントでは、本作にちなみ「運命の