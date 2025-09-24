広島県警廿日市署は24日、ミニバイクで男性を引きずったとして傷害の疑いで、広島市、国勢調査員村尾富陽容疑者（78）を現行犯逮捕した。「相手側がバイクの前に立ちふさがり、ぶつかってきた」と容疑を否認している。逮捕容疑は24日午後0時45分ごろ、廿日市市佐方3丁目の路上で、運転するミニバイクを自営業の男性（45）に衝突させて引きずり、足の指にすり傷を負わせた疑い。署によると、2人に面識はない。何らかのトラブル