【明治安田J1リーグ】柏レイソル 0ー0 サンフレッチェ広島（9月24日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】物議！「ハンドなし判定」の一部始終（VARあり）ボックス内ギリギリでの微妙な判定が物議を醸している。J1リーグ第31節で柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦。その55分に大きな話題となるシーンを迎える。広島のMF塩谷司が前線にロングボールを入れると、広島のFWジャーメイン良と柏のDF杉岡大暉が反応。両者がボ