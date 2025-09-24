国連総会に出席するためアメリカを訪問した石破総理は、一連の日程を終えて帰国の途につきました。成果と課題について、同行した中島記者の報告です。辞任を表明している石破総理は、世界平和の実現に向けた日本の立場や取り組みを国際社会に伝え、次の政権にバトンを繋ぎました。石破総理「国連の歩みを回顧すると、安保理の改革を今こそ断行しなければなりません。常任・非常任の双方の理事国の拡大は必要であります。『分断より