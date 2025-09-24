自民党総裁選（１０月４日投開票）の立候補者５氏が参加する公開討論会が２４日、東京・内幸町の日本記者クラブで開かれた。各候補は最大の争点となっている物価高対策、賃上げ、成長戦略といった経済政策などに関する主張を展開した。討論会には小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗・前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）が出席。論戦では、国民の関