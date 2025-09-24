＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】行司の後ろに“ひょっこり”元メジャーの大投手大相撲九月場所十一日目、行司の背後に“ひょっこり”存在感を放つ元メジャーリーガーの大投手の姿を中継カメラが捉える一コマがあった。まさかの展開に「腕の筋肉すごっ」「存在感ありますね」など驚きの反響が多数寄せられた。前頭二枚目・王鵬（大嶽）が前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）をはたき込んで7勝目を挙