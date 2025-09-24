東京都は、特別会計の中で都営住宅事業などに関して消費税の納付漏れがあったとして、延滞税を含むおよそ1億3642万円を納付したと明らかにしました。都がおととい税務署に納付したのは、未納となっていた消費税のほか、延滞税、無申告加算税を含むおよそ1億3642万円です。都によりますと、2002年度から2022年度にかけての21年間、都営住宅の家賃などを中心とする「都営住宅等事業会計」の売り上げにかかる消費税を申告しておらず、