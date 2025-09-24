俳優の遠藤憲一さんが23日、『第9回「川島なお美動物愛護賞」授与式』に登場。保護犬“クロミ”とのユニークな関係性を明かしました。2023年12月から保護犬の“クロミ”と暮らしているという遠藤さん。クロミは、保護時は脚にけがをし、栄養失調の診断を受けていましたが、長く動物病院で暮らした末、遠藤さんが家族に迎えたということです。遠藤さんは、司会者から「おうちでの順位が“妻・ワンちゃん・遠憲さん”とお見受けしま