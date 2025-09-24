9月19日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「マツコ・デラックス＆有吉弘行＆久保田直子アナウンサーの3人だけでする場合、どこに行く？」といった話題でトークを繰り広げた。1泊2日のスケジュールを想定し、伊豆・千葉・栃木などが候補に挙がるなか、マツコは「思い切って一歩踏み出してみます？」と切り出し、最終的には「広島で2泊3日」が理想だという結論に至った。そこで有吉が提案したのは、宮島と瀬戸