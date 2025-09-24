9月は生活習慣病の予防などを目指す「食生活改善普及運動月間」です。 長崎市役所のレストランでは、健康に配慮した「スマートランチ」が提供されています。 長崎市役所のレストランで、24日から3日間限定で提供される日替わりの「スマートランチ」。 県栄養士会の会員で構成される「パスティNagasaki」が考案した、体も心も喜ぶランチのメニューは…。 一食あたり600キロカロリー