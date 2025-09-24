歌手の長渕剛が、28日開催の『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）に出場する堀江圭功を激励する様子を捉えた映像『RIZIN CONFESSIONS #193』が、24日にRIZIN公式YouTubeで公開された。【動画】堀江圭功、憧れの長渕剛との対談で初告白「結婚してないけど、男の子が1人いるんです」入場曲に長渕の「蝉」を使い、カラオケでも長渕の曲を熱唱するほど強い憧れを持っている堀江は、練習中のジムに長渕がやってくると緊張しながらも