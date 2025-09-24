◇パ・リーグ楽天3ー8ソフトバンク（2025年9月24日楽天モバイル）楽天がソフトバンクに大敗し、CS進出圏内の3位オリックスとの差が5ゲームに広がった。先発のヤフーレが、3回1/3を6安打5失点と炎上した。初回に内野ゴロと犠飛で2点を失うと、2、4回にはいずれも9番の川瀬に適時打を浴び「大事な時期に任せてもらった試合で踏ん張ることができず、申し訳ないです」と悔しそうに話した。三木監督は「なんとか守りで粘り