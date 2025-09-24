タイの首都バンコクで、道路が陥没しました。◇◇◇火花が激しく飛び散りながら、崩れていく道路。記者「道路の真ん中に大きな穴が開いています。かなり深いですね。さらに、車が穴の中に落ちてしまいそうな状況です」病院や警察署などが立ち並ぶ道路が、縦横およそ30メートル、深さおよそ50メートルにわたって陥没したのです。病院の患者などは避難して、ケガ人はいませんでした。近所の住民「バーンという音がした。爆発し火