【ニューヨーク＝太田晶久】石破首相は２４日、ニューヨークで記者会見し、戦後８０年にあわせた首相の見解について、「メッセージ」として発表する考えを表明した。自民党総裁選が投開票される１０月４日以降の退任間際に出す方向で調整している。首相は「なぜ戦争を止めることができなかったか、私なりの考え方を申し述べたい」と語り、閣議決定を経る「首相談話」の形は取らない考えも示した。歴史認識については、戦後７０