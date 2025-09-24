9月15日・東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された＜eill one man live 2025 HEART+VEILL＞。全席がソールドアウトした後、機材席の一部開放によるチケットも追加販売。彼女の歌を愛して止まないたくさんの人々が会場に集まった。新作EPのリリースやアジアツアーがサプライズ発表され、今後の活動への期待も大いに高めてくれたこの公演の模様をレポートする。オープニングムービーがスクリーンに映し出され、鳴り響いたSE。バンドメン