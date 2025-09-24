「東都大学野球、青学大７−２中大」（２４日、神宮球場）青学大が３本の本塁打などで快勝した。先陣を切ったのは、今秋ドラフト候補に挙がる左の強打者・小田康一郎内野手（４年・中京）。初回に先制の今季１号ソロを放った。ドラフト会議まで残り１カ月となったが、「個人のことはあまり考えてなくて。チームの１勝に貢献した結果がドラフトに良い影響を与えれば」と小田。自身の持ち味について「芯に当てるバットコントロ