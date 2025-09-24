吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、10月31日公開）完成披露試写会が24日、東京国際フォーラムAで行われた。劇中で、吉永が演じた主人公・多部純子の青年期を演じた、のん（32）は富山県で迎えたクランクアップの際に吉永が新幹線に乗って1人で駆けつけ、持参したチョコレートでねぎらってくれたと明かし、感謝した。映画は、女性として初めて世界最高峰8849メートルのエベレストの登頂