Wez Atlasが、新曲「REAL」を10月1日に配信リリースすることを発表した。さらに、新アーティストビジュアルとジャケット写真も公開された。楽曲「REAL」は、プロデュースを、Kota Matsukawa, Reo Anzai , Ryuju Tanoue（w.a.u）が手掛けた楽曲。直球なタイトルに込められた通り、“自分にしか語れない言葉”、“自分にしかできないスタイル”で戦うことへのリスペクトを込めたリリックに注目の楽曲とのこと。▲ジャケット写真また