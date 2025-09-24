ヒグチアイが、新曲「バランス」のミュージックビデオを公開、同時に10月29日にリリースするニューアルバムのタイトルとアートワークを公開した。◆ヒグチアイ 動画この夏3カ月連続で新曲をリリースした“独り言”三部作の第三弾となる「バランス」のビデオは、過去があるから今がある、自分自身が“愛されたいなら愛せよ”と問いかけながら前に進む想いを映像でも表した、ノスタルジーとリアルタイムが交錯する作品だという。吉村