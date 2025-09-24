Official髭男dismが、最新曲「らしさ」のメイキング映像を公開した。◆Official髭男dism 動画今回公開されたメイキング映像は、レコーディングやミュージックビデオ撮影時の様子を収めており、楽曲制作やMV撮影の裏側に加え、Vo.藤原聡が楽曲について語るインタビューも聞くことができる。ぜひ楽曲と合わせて楽しんでもらいたい。「らしさ」は、劇場アニメ『ひゃくえむ。』の新カット映像を含む特別コラボミュージックビデオも公開