Ring Ring Lonely Rollssの最新アルバム『,But beautiful world』から、「,but beautiful world」のミュージック・ビデオが公開された。前作から3年ぶりとなるアルバム『,But beautiful world』は、日常の”半径3m”に視線を向け、そこに潜む喜びや葛藤を音楽へと昇華した作品で、表題曲となる当作品は静けさの奥に秘められた熱量を繊細に描き出しており、アルバムの中でもバンドの新境地を感じさせる1曲となっている。ミュージッ