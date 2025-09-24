女優の加藤ローサが２４日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「更新があいてしまいました〜元気です！最近着た衣装」とつづり、衣装ショットを披露。黒のジャケットに白のロングスカートをあわせたコーデ姿をアップした。この投稿にファンからは「かわいい〜」「あらっ素敵」「お元気そうでなによりです」「妖艶なお姉さん」「一段と綺麗になりましたね」などの声が寄せられている。２００４年、結婚情報